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Международная акция «Сад памяти» стартует 18 марта в Севастополе

17 марта 2022 17:36
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Цель акции высадить 27 миллионов деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.

Третий сезон международной акции «Сад памяти», цель которой высадить 27 миллионов деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, традиционно стартует 18 марта в Севастополе. Место выбрано не случайно: именно там в 2020 году народный артист СССР, вдохновитель акции Василий Лановой посадил миндальное дерево в память о своих родителях, а год спустя в Севастополе разбили миндальный сад уже в память о самом артисте.

О том, когда начнутся высадки деревьев в рамках акции и какие форматы появятся в этом году объявили организаторы на пресс-конференции в Москве. По словам генерального директора АНО «Сад памяти» Ольги Степченко, к проекту планируют привлечь целые сообщества: школьников, студентов, деятелей культуры, сотрудников компаний, военнослужащих и представителей религиозных учреждений. Массовые мероприятия будут приурочены к ключевым событиям весны 1942 года: битве под Москвой, подвигу Алексея Маресьева, партизанскому движению и др. Особый акцент организаторы сделают на образовательном блоке. В рамках «Сада памяти» запустят целую серию обучающих видеороликов, а также проведут флешмобы, квизы и прямые эфиры со знаменитостями.

«В этом году «Сад памяти» займётся созданием доступного образовательного контента. Так, серия видеороликов #СадПамятиГордимся расскажет про интересные факты, истории, судьбы и подвиги молодых людей в годы ВОВ. Наша задача – создать чувство единения современной молодежи со своей историей, со своим наследием. Кроме того, «Сад Памяти» будет широко представлен в российских социальных сетях: мы продолжим формат #СадПамятиДома, проведём квизы, прямые эфиры с известными людьми, флешмоб «Расскажи о своём герое» и другие творческие и культурные активности. Это тоже будет особенно актуально в 2022 году, который объявлен Годом культурного наследия народов России», – рассказала генеральный директор АНО «Сад памяти» Ольга Степченко.

Акция проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, благодаря которому в прошлом году к «Саду памяти» присоединились почти полтора миллиона школьников. Заместитель Министра просвещения РФ Денис Грибов заверил, что в 2022 году их будет не меньше, в том числе из-за проведения уроков памяти во всех школах страны. 

«Большое количество детей и молодёжи принимает участие в проведении Международной акции «Сад памяти». Мы активно их в этом поддерживаем. Ожидается, что в этом году к акции присоединятся не менее 1,5 млн обучающихся. Кроме того, мы уже традиционно проведём «Всероссийский урок победы», посвященный памяти героев Великой отечественной войны 1941–1945 гг. Сохранение исторической памяти – одна из ключевых задач современности. Уроки истории помогают нашим детям видеть и понимать предпосылки многих событий и делать правильные выводы»

Формирование экологической культуры молодёжи – ещё одна важная задача, которую решает международная акция «Сад памяти». Искреннее желание молодых людей защищать природу и стремиться к более экологичному образу жизни, надо поощрять - отметил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников. 

«Я убеждён, что человек, который пришёл и посадил дерево, получил «прививку» на всю жизнь. Он никогда не срубит дерево, не подожжёт лес и не навредит окружающему миру. Такие инициативы позволяют формировать экологическую культуру, прививать любовь к лесу и природе»

Большой вклад в акцию вносят и экологически ответственные компании, – подчеркнули организаторы и призвали бизнес активнее присоединяться к проекту, поскольку экология – это ценность, которая объединяет всех.

Деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны высадят во всех субъектах Российской Федерации и в нескольких зарубежных странах, - рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений («Единая Россия»), руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко (Амельченкова). 

«Сады памяти в этом году будут высажены в Донецкой и Луганской народных республиках. Учитывая непростую ситуацию, подобные мероприятия крайне важны. «Сад Памяти» позволяет сохранять историческую правду, способствует патриотическому воспитанию и экологическому просвещению»

О дружбе народов, которые связывает общая культура и история, также говорила народная артистка РСФСР, вдова Василия Ланового Ирина Купченко. В связи с событиями на Украине она предложила высаживать деревья не только в память о погибших в годы ВОВ.

«Мы – потомки тех героев, которые спасли мир от фашизма. И сегодня мы не можем игнорировать то, что происходит в мире. Поэтому я предлагаю в этом году высаживать деревья не только в память о героях, которые сражались 80 лет назад, но и тех, кто пал, защищая мир сегодня».

 

Фото:   соцсети

 

Теги: Мероприятия

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