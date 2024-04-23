Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре на ближайшие выходные

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26 апреля (пятница) в 18.00 пройдет четвертая лекция (12+) цикла «О чем расскажет дом?» (12+). Заведующая «Заваркой» Екатерина Елисеева выступит с темой «Повседневная жизнь доходных домов». Посетители лекции узнают, как были устроены доходные дома внутри, чем квартиры отличались друг от друга, кем обычно были арендаторы, с какими проблемами сталкивались жильцы и владельцы. Вход на мероприятие – 250 рублей.

В субботу 27 апреля в 16.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) старшего научного сотрудника музея Кирилла Гурова по выставке «Сдается квартира: жизнь доходного дома» (12+). Вход на мероприятие – 250 рублей.

28 апреля (воскресенье) в 16.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях. Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).