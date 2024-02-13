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Мероприятия Музея-галереи «Заварка» приглашают самарцев в ближайшие выходные

13 февраля 2024 09:46
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Мероприятия Музея-галереи «Заварка» приглашают самарцев в ближайшие выходные

16 февраля (пятница) в 18.00 пройдет медиация (12+) по выставке «Человек и дерево» (12+). Гости «Заварки» обсудят с научным сотрудником музея Анастасией Волынкиной деревянные скульптуры Сергея Ключникова. Это позволит расширить свои представления о работах художника (а, возможно, и о самих себе) благодаря обмену знаниями и опытом. Вход на мероприятие – 150 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек).

17 февраля (суббота) в «Заварке» организуют несколько мероприятий:

В 11.00 юных посетителей приглашают на занятие от столярной мастерской «Столярник» (6+). Оно приурочено к действующей выставке деревянных скульптур художника Сергея Ключникова «Человек и дерево» (12+). При создании своих работ автор часто опирается на природные формы материала, старается разглядеть, что спрятано в каждом «куске» дерева. Сложно ли сделать что-то из дерева? Об этом поговорит с детьми старший научный сотрудник музея Арина Гусарова во время мастер-класса, после которого каждый участник унесет изделие, сделанное своими руками. Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 20 человек).

В 15.00 пройдет кураторская экскурсия (6+) старшего научного сотрудника музея Кирилла Гурова по выставке «Человек и дерево» (12+), которая посвящена общению человека с природой и тому, как природа влияет на работы и выражается через них. Посетители вместе с куратором будут интерпретировать представленные работы, порассуждают о связи искусства и природы, а также узнают особенности творчества Сергея Ключникова. Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек).

18 февраля (воскресенье) посетителей «Заварки» ждут две экскурсии:

В 12.00 пройдет детская этнографическая экскурсия (6+) по выставке «Человек и дерево» (12+), которую проведет этнограф Ирина Маслова. В игровой форме юные гости познакомятся с народными мифами и легендами, рассказывающими о волшебных деревьях. Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 25 человек).

В 15.00 команда Музея-галереи приглашает гостей на обзорную экскурсию по дому Маштакова (6+). Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях. Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит). Количество мест ограничено (не более 25 человек).

Теги: Мероприятия

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