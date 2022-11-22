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Мэрия введет особый режим в Самаре

22 ноября 2022 10:36
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Мэрия ввела особый режим в Самаре

Мэрия Самары опубликовала постановление о введении особого режима на период празднования Нового года. Власти ввели дополнительные требования к пожарной безопасности.

— Действовать режим будет с 23 декабря 2022 года по 23 января 2023 года. Обезопасить предстоит объекты образования, социального и культурно-массового назначения, кафе, бары, рестораны, — следует из текста постановления.

В качестве дополнительных мер для безопасности населения сотрудникам объектов массового скопления людей в праздники предстоит увеличить количество персонала, проводить инструктаж для посетителей, вывешивать противопожарную агитацию, проверять пути эвакуации и так далее.

— Запрещено проведение мероприятий при запертых решетках на окнах, применять в помещениях пиротехнику, дуговые прожектора, устройства для световых эффектов с применением химических и других веществ, способных вызвать возгорание, украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитным составом, уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла и стулья, полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений, — говорится в постановлении.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров тоже заявлял, что Новый год в регионе будут отмечать в особом режиме. Но имел он в виду не только пожарную безопасность, но и обстановку в стране на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Массовых гуляний можно не ждать.

И всё же Самару украсят к Новому году — хоть и в экономичном режиме. На площади Куйбышева в Самаре по традиции установят елку. Для детей обещают устроить представления и подготовить сладкие подарки.

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