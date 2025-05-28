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Мэрия Самары отказалась от приватизации участка набережной

28 мая 2025 13:41
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Мэрия Самары отказалась от приватизации участка набережной

В Самаре мэрия приняла решение отменить приказ о приватизации небольшого участка набережной, расположенного на улице Максима Горького. Этот участок, который находится между центральным спуском Струковского парка и спуском по улице Вилоновской, останется в собственности города.

Площадь спорного участка составляет всего 45 квадратных метров, на котором находится одноэтажное здание, занимаемое рестораном "Дача", площадью 17,3 квадратных метра.

На протяжении нескольких лет данный участок находился в аренде у ООО "Компания по управлению недвижимостью "Владелец-3". В начале мая компания подала заявку на приватизацию как самого участка, так и здания. Власти согласились на эту просьбу и издали приказ, согласно которому компания могла приобрести имущество за 1,25 миллиона рублей, причем с рассрочкой на пять лет.

Однако такое решение вызвало недовольство среди местных жителей, которые обратились в мэрию с просьбой объяснить причины приватизации. В ответ чиновники указали на возможность малых и средних предприятий воспользоваться правом на приобретение арендуемого имущества при выполнении определенных условий.

Тем не менее, спустя две недели после разъяснений, департамент управления имуществом отменил ранее выданный приказ, пишет АиФ Самара.

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