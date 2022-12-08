Мэрия Самары назвала запрещенные для животных территории

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В Самаре назвали территории, где запрещено отпускать животных. Соответствующее Постановление городской администрации уже вступило в силу.

Речь идет о бездомных животных, которых после стерилизации возвращают туда, откуда изначально забрали сотрудники службы отлова. Теперь же самарские власти определили места, куда ни в коем случае нельзя выпускать на волю собак и кошек. Это:

детские и спортивные площадки;

территории образовательных организаций, организаций здравоохранения и общественного питания;

лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары;

пляжи.

«Решение о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания на территории городского округа Самара принимается руководителем приюта для животных или уполномоченным им лицом в соответствии с требованиями Порядка организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 14.06.2018 № 327», — говорится в Постановлении горадминистрации, которое уже вступило в силу, пишет ГТРК Самара.