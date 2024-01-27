Мэр Невинномысска призвал мужчин «подкрадываться» к своим женам для роста рождаемости

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«Сегодня вам нужно подкрасться к своей любимой, чтобы через девять месяцев родилось в городе не 700 человек, а 10 тысяч», — сообщил он в своем телеграм-канале. Таким образом, по его мнению, можно решить вопрос демографии в городе. Тем же, у кого пары нет, он поставил задачу влюбиться и родить ребенка в следующем году.

По мнению Миненкова, эту тему, как бы не звучало наивно, «нужно толкать, двигать, уговаривать». «Наверное, это и есть основная программа развития нашего города, нашего региона, нашей России. Взять и сегодня вечером не спать, не есть, не пить, а влюбиться. И через 9 месяцев: 10 тысяч человек, а не 700, 10 тысяч, и тогда, поверьте, жизнь будет намного лучше», — заявил Миненков.

Михаил Миненков в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, почему предложил мужчинам «подкрасться» к женщинам для повышения рождаемости.

Людям, которые жалуются на отсутствие денег, он ответил, что дети стимулируют к развитию. Да и заработать в Невинномысске 100 тыс. руб, по его словам, «не проблема».

«Вопрос ребенка всегда патриархален. Жену и детей потом нужно кормить, а это значит — пахать мужчине. А у женщины это не вопрос, а прямая обязанность — рожать! От трех детей и более», — заключил мэр.

Фото: «БИЗНЕС Online»