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Меньше всего День влюбленных любят самарцы, состоящие в браке

7 февраля 2025 10:04
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Меньше всего День влюбленных любят самарцы, состоящие в браке

День святого Валентина раздражает состоящих в браке даже больше, чем одиноких. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

54% жителей Самары относятся к неофициальному празднику — Дню влюбленных — нейтрально. 12% нравится День святого Валентина. 7% любят 14 февраля. Каждый пятый признался, что ему не нравится традиция, пришедшая из-за рубежа. 6% заявили, что просто ненавидят этот день.

Женщины в той или иной форме симпатизируют празднику больше: 27% против 15% среди мужчин. Если среди горожан до 35 лет об однозначно позитивном или скорее положительном отношении к 14 февраля говорили 36%, то среди тех, кому больше 45 лет, — только 12%.

Поклонников Дня влюбленных среди состоящих в браке респондентов даже меньше, чем среди одиноких (15 и 25% соответственно): «Наш праздник — день Петра и Февронии, день семьи, любви и верности».


Время проведения: 3—6 февраля 2025 года

Теги: Опрос

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