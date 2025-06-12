Мемориальную доску Герою Социалистического Труда Парфирию Теплякову установили в Самаре

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11 июня в Октябрьском районе Самары состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Героя Социалистического Труда, участника Великой Отечественной войны Парфирия Даниловича Теплякова.

Памятный знак появился на фасаде многоквартирного дома по проспекту Ленина, 16, где он проживал до своей смерти в 2010 году.

Парфирий Данилович родился в 1917 году в многодетной семье в селе Яблоневый Овраг Волжского района Куйбышевской области. В 15 лет выучился на шофера и до начала Великой Отечественной Войны продолжал трудовую деятельность. Был отмечен как участник трудового фронта, участвовал в боевых действиях в 1941 году. За успехи в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, риса, других зерновых и кормовых культур и высокопроизводительном использовании техники Парфирию Даниловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В завершение торжественной части мероприятия присутствующие возложили цветы к мемориальной доске.