Мединский признался, что долго считал капибару игрушкой

Помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в разговоре с ТАСС признался, что до недавнего времени был уверен: слово «капибара» относится к игрушкам, а не к реальным животным.

По его словам, он представлял себе нечто «мохнатое, похожее на Чебурашку».

Мединский отметил, что узнал правду от дочери, которая показала ему фотографии капибар. Он добавил, что теперь собирается увидеть этих животных лично и планирует пойти на экскурсию вместе с дочерью.

Завершая рассказ, он подчеркнул, что подобные ситуации напоминают о простом принципе: «век живи — век учись».

Фото pxhere.com