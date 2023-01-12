Медики УФСИН СО ведут планомерную работу по лечению ВИЧ-инфицированных осужденных

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Медики УФСИН России по Самарской области ведут планомерную работу по лечению ВИЧ-инфицированных осужденных.

В рамках проведения данной работы было организовано оказание психологической поддержки и консультативной помощи врачами-инфекционистами Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД ВИЧ-инфицированным пациентам, содержащимся в учреждениях УИС региона, в части назначения либо коррекции назначенного медикаментозного лечения. Это позволило повысить уровень приверженности пациентов к приему антиретровирусной терапии до 99,5% от нуждающихся.



Как сказала врио начальника МСЧ-63 ФСИН России Алима Садыкова, повышение уровня приверженности ВИЧ-инфицированных пациентов к приему специфического лечения, является одной из приоритетных задач, стоящих перед всей медицинской службой УИС Самарской области. Её решение позволит улучшить качество жизни пациентов и сформировать дальнейшее восприятие жизни в новом свете, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО