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МЧС СО приглашает принять участие в онлайн-квесте, посвященному истории пожарной охраны Самарской области

6 апреля 2023 19:25
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С 12 апреля по 16 апреля состоится онлайн-квест, посвященный истории пожарной охраны Самарской области, в котором сможет принять участие любой желающий.

В феврале 2023 года на портале «Пожарно-техническая выставка» стартовал четвертый сезон всероссийского конкурса «Знатоки истории пожарной охраны», который продлится до мая.

Конкурс проводится Всероссийским добровольным пожарным обществом при поддержке МЧС России в дистанционном формате.

Каждый сезон конкурса состоит из 8 независимых онлайн-квестов по истории пожарной охраны регионов России, которые проводятся на портале вдпо.рф раз в 2 недели.

Онлайн-квесты состоят из тестовой части, включающей 15 тестовых вопросов на знание правил пожарной безопасности, 15 тестовых вопросов – на знание истории пожарной охраны и добровольчества России и региона (одна попытка) и 10 исследовательских вопросов с открытым ответом – на знание истории пожарной охраны и добровольчества региона России.

С 12:00 (мск.) 12 апреля по 16:00 (мск.) 16 апреля состоится онлайн-квест, посвященный истории пожарной охраны Самарской области, в котором сможет принять участие любой желающий вне зависимости от возраста и региона проживания.

Победители и призёры онлайн-квестов признаются знатоками истории пожарной охраны соответствующих регионов.

Каждый участник получает Сертификат в электронной форме, победители и призеры – Дипломы и возможность принять участие в супер-игре.

Cупер-игра для победителей и призеров четвёртого сезона конкурса пройдёт на портале в мае 2023, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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