МЧС СО о правилах поведения в жаркую погоду

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Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает жителей и гостей губернии о высоком температурном режиме и напоминает о правилах поведения в жаркую погоду.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» днем, с 4 по 6 июля, в Самарской области сохранится жара +30, +36 С. Объявлен желтый уровень опасности.

Для того чтобы пережить жаркую погоду без вреда для здоровья, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует соблюдать ряд правил.

Что пить в жару? Учитывая, что в жаркую погоду организм теряет много жидкости, необходимо компенсировать нарушенный водный баланс. С этой целью пейте не менее 2 литров жидкости в день. Предпочтение отдавайте питьевой воде, морсам, сокам, зеленому чаю. Воздержитесь от употребления алкоголя, пива, газированных напитков, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме. Кроме того, на жаре всасывание алкоголя в кровь усиливается, то есть человек пьянеет быстрее.

Что есть? Старайтесь употреблять больше овощей и фруктов. Помните, что на жаре продукты быстро портятся. Чтобы избежать отравления, будьте особенно внимательными к условиям хранения молочных продуктов, развесных салатов, выпечки с кремом, вареной колбасы, рыбы и т.д.

Что надеть? Одежда в жару должна быть легкая, из натуральных волокон. Носить лучше вещи из светлых тканей. Не забывайте про головные уборы.

Когда и что делать? При возможности не занимайтесь в жаркую погоду работой с большой физической нагрузкой, не ходите долго по магазинам. Пожилым людям и маленьким детям, а также тем, кто страдает гипертоническими заболеваниями, врачи рекомендуют на улицу в жару не выходить вообще. Не оставляйте детей без присмотра на улице, в автомобиле и т.д.

На что обратить внимание автомобилистам? Будьте осторожны за рулем. В разогретом салоне водители быстрее утомляются, их бдительность притупляется, возрастает опасность возникновения ДТП. При первых признаках утомления, связанного с жарой, обязательно снизьте скорость и остановите автомобиль. Ни в коем случае нельзя выбрасывать из окон непогашенные спички и сигареты, ведь они, упав на обочину, могут стать причиной серьезного возгорания.

Кроме этого, в сухую жаркую погоду значительно возрастает риск возникновения бытовых и лесных пожаров. В связи с этим просим быть предельно осторожными и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Отдыхая в жаркую погоду у водоемов, не употребляйте спиртные напитки и не оставляйте детей без присмотра.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону спасения «01», сотовая связь «101Фото: ГУ МЧС СО