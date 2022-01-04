МЧС: соблюдайте правила безопасности при катании на снегоходах и квадроциклах

42

Зимние развлечения в новогодние праздники – не только лыжи, санки и тюбинги. Уже долгие годы в топе зимних развлечений находятся квадроциклы и снегоходы. В труднодоступных местах это не только развлечение, но и единственный вид транспорта.

Спасатели напоминают наиболее важные правила, соблюдая которые ваша поездка принесет только положительные воспоминания.

Планируя поездку, изучите прогноз погоды в вашей местности и карту маршрута. Предупредите близких о продолжительности и маршруте поездки. Необходимо также провести осмотр техники и проверить уровень топлива.

Даже если морозы держатся уже давно, опасно выезжать на лёд в малознакомых местах и если замёрзший водоем запорошило снегом – он может скрывать полынью.

При выезде на дорогу общего пользования необходимо соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными на перекрестках - пересекайте проезжую часть под прямым углом. Не доверяйте управление транспорта детям и ни в коем случае не садитесь за руль квадроцикла и снегохода в состоянии алкогольного опьянения!

Важно помнить, что после нескольких часов катания реакция замедляется, ветер и вибрация притупляют внимание. Останавливайтесь для отдыха!

Пусть ваша поездка будет безопасной.

Фото: облМЧС