МЧС СО: замкнул холодильник - произошел пожар

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Накануне в Сызрани произошёл пожар в одной из квартир жилого дома. ЧП случилось утром в выходной день. Жильцы квартиры почувствовали запах дыма и сразу же вызвали пожарных. До прибытия огнеборцев 5 человек, включая одного ребёнка, самостоятельно эвакуировались из дома.

Пожар на площади 1 квадратный метр ликвидирован силами 21 специалиста и 6 единиц техники.

Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает и рекомендует следующие правила безопасности:

со временем у холодильника, как и любого другого электроприбора, приходит в негодность электропроводка. Изнашивается уплотнитель на дверце холодильника, из-за чего она начинает неплотно закрываться, и для поддержания в камере заданного режима, прибор работает практически без остановки.

Чтобы холодильник не стал причиной пожара достаточно соблюдать несложные правила:

холодильник нельзя устанавливать вблизи источников тепла или в месте, доступном воздействию прямых солнечных лучей.

Обратите внимание на то, как закрывается дверца холодильника. Очень важно, чтобы это происходило самопроизвольно. Для этого холодильник должен быть установлен с небольшим уклоном назад.

В процессе пользования избегайте длительного или частого открывания дверей, и ни в коем случае не ставьте в холодильник теплые продукты. Остудите их предварительно до комнатной температуры.

Следите за изоляцией сетевого шнура, проверяйте на наличие ее целостности, штепсельная вилка включенного в сеть холодильника не должна нагреваться. Если при касании к металлическим частям холодильника вы ощущаете пощипывание, это значит, что происходит замыкание электропроводки на корпус. В этом случае нужно немедленно вызвать мастера по ремонту.

Для профилактики пожара не реже одного раза в год чистите заднюю стенку холодильника от пыли. Делать это можно сухой мягкой щеткой или с помощью пылесоса.

И еще один важный момент: если вы уезжаете на длительное время, то обязательно отключите холодильник от сети. Так безопаснее.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО