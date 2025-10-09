Я нашел ошибку
8 октября состоялось торжественное открытие новых объектов.
В Октябрьске появились два новых спортивных сооружения
Бродячих собак, отловленных с улиц, помещают в приют, обследуют, обрабатывают от паразитов, вакцинируют от бешенства и стерилизуют.
Более 3,3 тысяч бездомных собак отловлено с улиц Самары с начала года
Прорабатывается ряд пилотных инициатив, участвуя в которых, молодые люди, например, смогут получить опыт на предприятиях энергокомпании.
«Т Плюс» и «Российские студенческие отряды» откроют новые карьерные возможности для молодёжи
Как певец он стал известен в 1990-х годах, после исполнения песни "Молодая".
Умер певец Ефрем Амирамов
На место вызова привлекались 13 специалистов и 3 единицы техники.
В Сызрани горел заброшенный дом 
Она посоветовала включить в рацион для повышения когнитивной выносливости даже при высоких нагрузках богатые холином продукты.
Нутрициолог рассказала, как поддержать мозг в тонусе
Самарская область отмечает 30-летие крупнейшего в мире завода по производству линолеума
МЧС СО: в Самаре прошел урок безопасности для студентов

9 октября 2025 17:26
152
Такие уроки помогают формировать у молодежи ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности.

Месячник гражданской обороны — это не просто формальность, а важная задача, направленная на подготовку людей к действиям в чрезвычайных ситуациях. В рамках этого мероприятия особое внимание уделяется профилактике пожаров, соблюдению правил безопасности на воде и изучению основ безопасности жизнедеятельности. Для студентов и школьников это также возможность узнать больше о правилах пожарной безопасности, истории и правовых аспектах.

В Самаре прошел урок безопасности, организованный сотрудниками МЧС России. Встреча была посвящена темам оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, действиям при сигнале ЧС и правилам поведения у воды.

47 студентов узнали о видах оповещения, значении сирен и громких устройств, а также о том, как действовать при получении сигнала тревоги. Ребятам напомнили о важности сохранять спокойствие, внимательно слушать инструкции и строго следовать рекомендациям взрослых и экстренных служб. Особое внимание было уделено правилам поведения у водоемов, что особенно актуально осенью.

Такие уроки помогают формировать у молодежи ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности.

 

Фото: ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

