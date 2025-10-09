МЧС СО: в Самаре прошел урок безопасности для студентов

152

Месячник гражданской обороны — это не просто формальность, а важная задача, направленная на подготовку людей к действиям в чрезвычайных ситуациях. В рамках этого мероприятия особое внимание уделяется профилактике пожаров, соблюдению правил безопасности на воде и изучению основ безопасности жизнедеятельности. Для студентов и школьников это также возможность узнать больше о правилах пожарной безопасности, истории и правовых аспектах.

В Самаре прошел урок безопасности, организованный сотрудниками МЧС России. Встреча была посвящена темам оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, действиям при сигнале ЧС и правилам поведения у воды.

47 студентов узнали о видах оповещения, значении сирен и громких устройств, а также о том, как действовать при получении сигнала тревоги. Ребятам напомнили о важности сохранять спокойствие, внимательно слушать инструкции и строго следовать рекомендациям взрослых и экстренных служб. Особое внимание было уделено правилам поведения у водоемов, что особенно актуально осенью.

Такие уроки помогают формировать у молодежи ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности.

Фото: ГУ МЧС СО