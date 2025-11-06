Я нашел ошибку
Главные новости:
До завершения проходки тоннеля осталось 60 метров.
В Самаре раньше срока завершаются работы по проходке тоннеля станции метро «Театральная»
Белозёров ознакомился с условиями обучения кадров по основным железнодорожным профессиям в Куйбышевском учебном центре профессиональных квалификаций в Самаре,
Глава РЖД Олег Белозёров с рабочим визитом посетил КбшЖД
Магнитные бури — реальный физический фактор, который может обострять хронические заболевания и ухудшать самочувствие у ослабленных или метеочувствительных людей.
Врач-терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
По просьбам граждан в рабочие дни на маршруте № 91 «ул. Грозненская – НФС» добавлен 1 рейс и продлено время работы.
С 1 ноября автобусы маршрута № 91 ходят по скорректированному расписанию
Они патрулируют парки, улицы и другие общественные места, обеспечивая охрану общественного порядка.
Полицейские-кавалеристы обеспечивают правопорядок на улицах города
Завершилась матчевая встреча между сборными России и Узбекистана. 
Сборная России одержала победу в матчевой встрече по боулингу
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о спортивном потенциале и брендах региона.
«Россия – спортивная держава»: стенд Самарской области посетили Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев
Без огнетушителя попытки потушить пламя подручными средствами – водой из бутылки или песком – часто оказываются бесполезными и даже опасными.
МЧС СО: в каждом автомобиле должен быть огнетушитель
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
МЧС СО: в каждом автомобиле должен быть огнетушитель

6 ноября 2025 15:16
152
Без огнетушителя попытки потушить пламя подручными средствами – водой из бутылки или песком – часто оказываются бесполезными и даже опасными.

Автомобильный огнетушитель – это не просто формальность, требуемая правилами дорожного движения. Это инструмент, способный спасти жизнь и имущество в критической ситуации. Внезапное возгорание в автомобиле может произойти по множеству причин: от короткого замыкания в электропроводке до утечки топлива. В таких случаях счёт идет на секунды, и наличие под рукой огнетушителя может стать решающим фактором.

Почему он так важен?

Без огнетушителя попытки потушить пламя подручными средствами – водой из бутылки или песком – часто оказываются бесполезными и даже опасными. Огонь быстро распространяется, охватывая моторный отсек или салон автомобиля. Вдыхание дыма может привести к потере сознания, а взрыв топливного бака – к трагическим последствиям.

Какой выбрать?

Автомобильный огнетушитель должен соответствовать определенным требованиям. Важно выбирать модель, сертифицированную и предназначенную именно для транспортных средств. Обратите внимание на тип огнетушащего вещества (порошковый, углекислотный или воздушно-пенный), объем (не менее 2 литров) и срок годности.

Где хранить и как использовать?

Огнетушитель должен быть легкодоступен в салоне автомобиля, например, под сиденьем или в багажнике. Важно знать, как им пользоваться. Регулярно ознакамливайтесь с инструкцией, чтобы в экстренной ситуации не растеряться. Помните: правильное и своевременное использование огнетушителя может предотвратить серьезные последствия и сохранить ваше имущество.

 

Фото:   freepik.com

Дмитрий Чернышенко вместе с Вячеславом Федорищевым оценил образовательную инфраструктуру Самарской области. 
6 ноября 2025  14:45
В Самару с рабочим визитом прибыл вице-премьер Дмитрий Чернышенко
305
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
5 ноября 2025  20:35
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
560
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
602
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
957
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
800
