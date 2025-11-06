МЧС СО: в каждом автомобиле должен быть огнетушитель

152

Автомобильный огнетушитель – это не просто формальность, требуемая правилами дорожного движения. Это инструмент, способный спасти жизнь и имущество в критической ситуации. Внезапное возгорание в автомобиле может произойти по множеству причин: от короткого замыкания в электропроводке до утечки топлива. В таких случаях счёт идет на секунды, и наличие под рукой огнетушителя может стать решающим фактором.

Почему он так важен?

Без огнетушителя попытки потушить пламя подручными средствами – водой из бутылки или песком – часто оказываются бесполезными и даже опасными. Огонь быстро распространяется, охватывая моторный отсек или салон автомобиля. Вдыхание дыма может привести к потере сознания, а взрыв топливного бака – к трагическим последствиям.

Какой выбрать?

Автомобильный огнетушитель должен соответствовать определенным требованиям. Важно выбирать модель, сертифицированную и предназначенную именно для транспортных средств. Обратите внимание на тип огнетушащего вещества (порошковый, углекислотный или воздушно-пенный), объем (не менее 2 литров) и срок годности.

Где хранить и как использовать?

Огнетушитель должен быть легкодоступен в салоне автомобиля, например, под сиденьем или в багажнике. Важно знать, как им пользоваться. Регулярно ознакамливайтесь с инструкцией, чтобы в экстренной ситуации не растеряться. Помните: правильное и своевременное использование огнетушителя может предотвратить серьезные последствия и сохранить ваше имущество.

Фото: freepik.com