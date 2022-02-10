МЧС СО: сoблюдайте требования пожарной безопасности на территории частных домовладений

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Несмотря на проводимую профилактическую работу с населением как сотрудниками надзорной деятельности, так и самими пожарными, ежедневно на территории Самарской области продолжают происходить пожары в частных жилых домах, дачных домиках, сараях и прочих надворных постройках.

Из оперативной сводки следует, что за минувшие сутки в регионе произошло 7 таких пожаров.

На пожарах никто не пострадал, пожарные подразделения работали оперативно и не допустили перехода огня на соседние строения. Однако, стоит напомнить хозяевам частных домовладений, что основными причинами пожаров в зимний период остаются аварийный режим работы электропроводки, неосторожное обращение с огнём при курении, неправильная эксплуатация печного и газового оборудования.

Во избежание трагических случаев на пожарах в частных домах Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает каждому владельцу индивидуального жилого дома о необходимости знать и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту:

1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара.

2. Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового отопления.

3. Не забывайте вовремя очищать от сажи дымоходы.

4. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям.

5. Не располагайте топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.

6. Не перекаливайте печь.

7. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

8. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».

9. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.

10. Не оставляйте на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с легковоспламеняющейся жидкостью и горючей жидкостью, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

11. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.

12. О соседях, создающих угрозу возникновения пожара, сообщайте в ближайшие подразделения пожарной охраны.

При возникновении пожара необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Фото: облМЧС