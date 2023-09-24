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МЧС СО:  собираясь в лес за грибами, не забывайте о правилах безoпасности 

24 сентября 2023 15:48
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В этом месяце было зарегистрировано несколько случаев пропажи граждан в лесных массивах при сборе грибов.

Осенью многие жители Самарской области отправляются в лес на «тихую охоту» за грибами и ягодами. Но незнание правил поведения на природе нередко приводит к нежелательным последствиям.

В этом месяце было зарегистрировано несколько случаев пропажи граждан в лесных массивах при сборе грибов.

Так, 14 сентября поступило два сообщения о пропаже людей в лесах. Вечером в районе н.п. Винтай Красноглинского района заблудился мужчина, а в районе н.п. Новомочалеевка Похвистневского района в этот же день заблудились мужчина и женщина.

Все потерявшиеся вскоре были найдены, в медицинской помощи не нуждались.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям и гостям области о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении в лесных массивах:

- Перед выходом в лес предупредите родных о своём маршруте.

- Обязательно возьмите с собой мобильный телефон. При выходе проверьте заряд аккумулятора, а также, при возможности, запаситесь сим-картами различных операторов, чтоб не попасть в зависимость от зоны покрытия.

- В незнакомом лесу, передвигайтесь по карте (схеме), компасу, хорошо видимым ориентирам или просекам. Оставляйте зарубки на деревьях, которые помогут най¬ти дорогу обратно.

- В кармане всегда имейте нож, спички в сухой коробочке и часы. Не менее важным в лесу может оказаться такое простое и банальное средство, как свисток. Если вы все-таки потеряетесь, то его громкий звук значительно облегчит поиски.

- Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не найти и с трех метров.

- Старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой местности, особенно по болоту.

Что делать, если вы заблудились в лесу

- Не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки: работающий трактор (слышно за 3-4 километра), собачий лай (2-3 километра), проходящий поезд (до 10 километров).

- Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, разведите костер, по дыму найти человека легко.

- Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не там, где предполагали.

- Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

- При необходимости движения можно ориентироваться по сторонам света даже без компаса. Так, кора деревьев на северной стороне покрыта мхом.

- Не пробуйте сокращать путь. Не паникуйте, если поймете, что начинаете кружить. Это обычное явление. Называется «фокусом правой ноги». Один шаг у людей всегда короче другого. Чтобы выдержать намеченное направление, необходимо выбирать хорошо заметный ориентир через каждые 100-150 м маршрута.

Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет человеку выйти победителем из, казалось бы, непростой ситуации.

 

Фото:    ru.freepik.com

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