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МЧС СО: прaвила безопасного поведения в торговом центре

6 ноября 2022 14:57
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В большинстве случаев посетители торгового центра не знают о правилах поведения и действиях при возникновении пожара.

Торговые центры относят к помещениям с массовым скоплением людей, в связи с чем соблюдению в нем правил противопожарной безопасности относятся с особым вниманием и тщательностью. Как правило, в выходные дни их посещаемость увеличивается.

В большинстве случаев посетители торгового центра не знают о правилах поведения и действиях при возникновении пожара. Для торговых центров характерно наличие повышенной пожарной нагрузки, огонь может распространяться мгновенно, в связи с чем посетители должны знать о правилах эвакуации из центра при пожаре:

- приходя в торговый центр, нужно обязательно ознакомиться с планами эвакуации – они должны быть на самых видных местах;

- родителям необходимо хотя бы приблизительно запомнить планировку торгового центра и показать ребенку в какую сторону выходить (в сторону лестницы или запасного выхода);

- запомнить места расположения средств пожаротушения (огнетушителей);

- если вы почувствовали запах дыма, предупредите об этом других – не стесняйтесь кричать!

- позвоните по номеру 01 или 101, сообщите адрес и свою фамилию;

- бегите к специальным выходам, они светятся и подписаны — “Выход” (их можно найти по специальным указателям на стенах, обычно они зеленые с белым человечком, или в виде стрелок);

- если задымление сильное, смочите водой что-нибудь из своей одежды жидкостью, дышите через ткань, пригнитесь к полу, т.к. сильный дым обычно наверху;

- ни в коем случае не пользуйтесь лифтами и эскалаторами! Даже если вам кажется, что задымление небольшое. Пользуйтесь только лестницей. Даже если электричество в здании ещё не отключено – оно может быть обесточено в любую минуту.

- не идите туда, где большая концентрация дыма. Не поднимайтесь на более высокие этажи, не пытайтесь спрятаться;

- оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сожмите кулаки. Наклоните корпус назад, упритесь ногами вперёд, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь.

- помогать людям, сбитым с ног, подняться;

- при эвакуации и движении в толпе заслонять детей спиной или усаживать их на плечи.

Соблюдая вышеперечисленные правила, вы сможете спасти собственную жизнь и жизнь находящихся рядом людей. При этом не нужно забывать, что скорость распространения токсичных продуктов горения высока, поэтому все действия должны быть молниеносны.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

ото:   ГУ МЧС СО

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