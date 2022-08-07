МЧС СО: отдыхайте у воды на подготовленных пляжах

85

Для отдыха необходимо выбирать оборудованные пляжи, где дежурят спасатели, а дно и прибрежная территория обследованы.

Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Необходимо следить за своим здоровьем и, в случае недомогания, не заходить в воду.

Также стоит реально оценивать свои силы, не заплывать далеко от берега, не пересекать линию буйков – это может быть опасно.

Особое внимание во время отдыха у воды нужно уделять детям и постоянно держать их в поле своего зрения, нельзя отпускать их одних купаться в водоёмах.

В случае, если вы заметили опасность или с вами произошла непредвиденная ситуация – не паникуйте. Обратите внимание окружающих на себя и позовите на помощь.

«В воде может случится все что угодно, реакция должна быть незамедлительной. В несанкционированных местах квалицированного спасателя или человека, который умеет оказывать первую помощь и понять, что человек терпит бедствие, может не оказаться», - подчеркнула начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова.

Фото: ГУ МЧС СО