МЧС СО: остерегайтесь гололеда и схода наледи с крыш

119

По информации Приволжского УГМС сегодня и в ближайшие 2 дня в Самаре и области на дорогах ожидается гололедица.

Во избежание случаев травматизма Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

Проезжую часть переходите с особой бдительностью, под прямым углом и ни в коем случае не перебегайте дорогу перед приближающимся транспортным средством.

Переменчивая погода в зимний период не самое благоприятное время и для автолюбителей. Дорожно-транспортные происшествия в это время года можно встретить чаще, чем обычно. Из-за снегопада или гололедицы возникает опасность потери управляемости автомобиля, съезда в кювет, заноса и даже опрокидывания. Одной из основных ошибок водителей при езде по мокрой, заснеженной или обледенелой дороге является неправильный выбор скорости. Самым важным здесь является научиться определять опасную для движения дорогу и своевременно изменять режим и тактику управления. Конечно же, скользкие участки дороги необходимо по возможности избегать, стараться их объехать, либо использовать особые приемы управления автомобилем. А лучше вообще, воздержаться от поездок на личном автотранспорте, если вы не уверены в своем водительском мастерстве: воспользуйтесь общественным транспортом. Но если вы все-таки сели за руль, будьте внимательны при управлении автомобилем.

Еще одним опасным фактором в период оттепели является сход снега и наледи с крыш. Главное управление рекомендует:

- не приближайтесь к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволяйте находиться в таких местах детям;

- при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение. Обойдите опасное место;

- не паркуйте под крышами домов автомобили;

- своевременно информируйте домоуправляющую компанию об образовании сосулек. Причиной образования сосулек может быть несвоевременная уборка снега с крыш, а также нарушенная теплоизоляция дома;

- самостоятельно не сбивайте снежную наледь и сосульки. Это может быть опасно и для человека работающего на высоте, и для случайных прохожих;

Помните, что после падения снега, льда или сосулек с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши. Поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, примите меры предосторожности и, по возможности, ограничьте пребывание в опасной зоне других людей.

Обязательно следите за сообщениями о погоде.

Будьте внимательны и осторожны!

Фото: pxhere.com