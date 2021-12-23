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Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и заслуживают особого внимания.
МЧС СО: о безопаснoм поведении при использовании пиротехнических изделий
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МЧС СО: о безопаснoм поведении при использовании пиротехнических изделий

23 декабря 2021 15:09
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Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и заслуживают особого внимания.

Петарды, фейерверки, хлопушки – вроде бы кажущиеся на первый взгляд неизменные атрибуты праздника и отличного настроения, не так уж и безопасны. Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и заслуживают особого внимания.

В предпраздничный период объекты торговли предлагали максимальный ассортимент таких товаров. Но тогда же увеличивалась вероятность покупки контрафактной пиротехники. Нарушение порядка продажи пиротехнических изделий, неправильное использование и использование некачественных изделий часто приводят к травмам и пожарам. В связи с этим государственные инспекторы по пожарному надзору обращают особое внимание на соблюдение правил безопасности при покупке и использовании пиротехники.

Приобретая пиротехнические изделия, следует запомнить и соблюдать правила, которые помогут избежать трагических последствий.

Следует использовать только сертифицированную пиротехнику и запускать ее только на открытом пространстве, вдали от построек.

Существует пять классов опасности пиротехнических изделий.

К первому относятся бенгальские огни, ко второму и третьему - более сильные. Их использование в помещениях категорически запрещено и может привести не только к пожару, но и к разрушению конструкций.

Четвертый и пятый классы пиротехники разрешено применять только профессионалам, имеющим специальную лицензию. Ее используют для больших салютов.

Современные пиротехнические средства представляют большой интерес для детей и подростков. Во многих случаях бесконтрольное обращение с опасными «игрушками» приводит к трагическим последствиям.

При использовании пиротехнических изделий запрещается:

- использовать пиротехнические изделия в помещении;

- использовать самодельную пиротехнику или пиротехнические изделия в поврежденной упаковке;

- доверять запуск пиротехники детям и подросткам до 16 лет.

1. Приобретайте только сертифицированные пиротехнические изделия;

2. Каждое пиротехническое изделие должно иметь инструкцию по применению на русском языке;

3. Заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград;

4. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре;

5. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны;

6. Определите человека, ответственного за проведение фейерверка. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии алкогольного опьянения;

7. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки;

8. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность, закрепить или установить в плотный снег;

9. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками;

10. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению;

11. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям;

12. Никогда не разбирайте фейерверочные изделия – ни до использования, ни после запуска;

13. Категорически запрещается ПРОДАВАТЬ И ЗАПУСКАТЬ пиротехнику ДЕТЯМ, неосторожно обращаясь даже с бенгальскими огнями и мелкими петардами, дети чаще всего получают ожоги и травмы рук, глаз;

14. Не допускается применение изделий с истёкшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.

Уважаемые взрослые, будьте внимательны! Не давайте детям возможность покупать и бесконтрольно пользоваться пиротехникой. Запрещено продавать пиротехнику детям до 16 лет.

Чтобы Новогодние праздники продолжали приносить вам и вашим родным радость, выполняйте элементарные правила пожарной безопасности!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить  по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», передает пресс-служба облМЧС.

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