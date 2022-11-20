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Это может быть чемодан, бесхозная или даже дамская сумка, коробка и т.д. Как правильно вести себя при их обнаружении?
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МЧС СО: нe oстaвляйтe без внимания подозрительные вещи

20 ноября 2022 22:26
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Это может быть чемодан, бесхозная или даже дамская сумка, коробка и т.д. Как правильно вести себя при их обнаружении?

В адрес ГУ МЧС СО поступают звонки от граждан, что в том или ином месте обнаружен подозрительный предмет. Это может быть чемодан, бесхозная или даже дамская сумка, коробка и т.д.

Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах.

Как правильно вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?

Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к гражданам:

- если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.

- если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).

- если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.

- если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:

- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;

- зафиксируйте время обнаружения предмета;

- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;

- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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