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МЧС СО: нарушители противопожарного режима будут привлечены к aдминистративной ответственности

24 мая 2025 20:18
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С начала года на территории Самарской области в результате палов сухой травы произошло 962 пожара на общей площади более 83 гa.

С начала года на территории Самарской области в результате палов сухой травы произошло 962 пожара на общей площади более 83 гa.

Как правило, природные пожары происходят по вине человека.

1 апреля, с помощью космического мониторинга, в районе поселка Казачий Елховского района была обнаружена термоточка. Прибывшие на место пожарные увидели горящую траву на поле. Оказалось, что 87-летний местный житель решил поджечь сухую растительность, чтобы «обезопасить» поселок от возможного пожара.

Огонь охватил 120 квадратных метров. По словам мужчины, он выжигает траву каждый год.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Мужчине придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

МЧС России напоминает, что в период действия особого противопожарного режима запрещено использование открытого огня. В это время за нарушение правил пожарной безопасности повышены штрафы: для граждан они составляют до 20 тыс. рублей.

Если вы стали очевидцем природного пожара немедленно сообщите в пожарно-спасательную службу по телефонам «101» или «01» и, по возможности, приступите к тушению подручными средствами.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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