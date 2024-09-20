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МЧС СО: как не допустить пожар в автомобиле

20 сентября 2024 16:55
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За истекшие сутки дежурные пожарные подразделения 3 раза выезжали на ликвидацию загораний автотранспортных средств.

За истекшие сутки дежурные пожарные подразделения 3 раза выезжали на ликвидацию загораний автотранспортных средств. Один из автомобилей горел в гараже. К счастью, на пожарах никто не пострадал.

Первый случай произошел утром 19 сентября в селе Ягодном (Ставропольский район) горел КамАЗ. Днем в селе Сырейка (Кинельский район) загорелся УАЗ «Буханка». И вечером того же в поселке Прибрежный горел «Мерседес». 

Причины пожаров устанавливаются.

По статистике основная причина «транспортных» пожаров кроется в самих автомобилях - неисправность электрооборудования.

На втором месте идут возгорания из-за неосторожного обращения с огнем и источниками повышенной опасности (курение, сварочные работы при ремонте и т.д.). Замыкают тройку умышленные поджоги. Нередко возгорания на автомобилях возникают и в результате дорожно-транспортного происшествия.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает:

- в случае возникновения пожара в автомобиле немедленно сообщите о пожаре по телефону «01», с мобильного - "101";

- при тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая вещество в направлении от края к центру очага;

- при тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его палкой или монтировкой, желательно сбоку, так как возможен выброс пламени;

- направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей;

- не приступайте к тушению, если Вы в промасленной одежде или руки смочены бензином – это крайне опасно;

- при невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак;

- если в кабине горящего автомобиля находится человек, а двери заклинило, необходимо взломать двери или выбить стекло (монтировкой, камнем или ногами). Вытащив пострадавшего из машины, вызовите медицинских работников и окажите ему первую помощь, постарайтесь отправить его в ближайший медпункт.

Для предупреждения возникновения пожаров на автотранспорте необходимо:

- внимательно следить за состоянием электрооборудования. Грамотно производить устранение неисправностей. Так, при неправильном (простая скрутка) или плохом соединении провод перегреется и в результате воспламенится;

- для исключения случаев поджогов автомобили рекомендуется оставлять на охраняемой автостоянке (особенно в ночное время), так как большинство пожаров происходит во дворах жилых домов, когда автотранспорт без присмотра;

- пожар в машине можно распознать практически сразу: запах горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота;

- помните, что пожар в автомобиле распространяется быстро, за 20 минут легковой автотранспорт сгорает полностью.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   пресс-служба МЧС СО

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