МЧС СО: как безопасно заряжать устройства и гаджеты

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Нарушение правил эксплуатации электрооборудования является одной из основных причин пожаров, включая случаи, вызванные неправильной зарядкой устройств и гаджетов.

Современные электронные устройства и гаджеты — незаменимые помощники в повседневной жизни. Сегодня трудно представить себе жизнь без портативных устройств, работающих на аккумуляторах, которые требуют периодической зарядки. Именно в этом процессе скрыта опасность возникновения пожара.

Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает:

используйте только сертифицированные заводские зарядные устройства. Убедитесь, что их выходная мощность и вольтаж соответствуют требованиям вашего устройства;

не оставляйте без присмотра аккумуляторные батареи (пауэрбанки), телефоны, электросамокаты, гироскутеры и другие устройства во время зарядки;

никогда не используйте зарядные устройства с видимыми повреждениями (поврежден корпус или провода, искрят при подключении, есть следы перегрева);

не рекомендуется пользоваться телефоном для разговоров или игр во время зарядки, так как это может привести к перегреву устройства и возгоранию;

не заряжайте устройства ночью, не кладите их под подушку и не оставляйте их на кровати, креслах и других горючих поверхностях;

после того как устройство зарядилось до 100%, немедленно отключите его от сети;

по окончании зарядки не оставляйте зарядное устройство в розетке.

Соблюдайте правила пожарной безопасности. При пожаре звоните «112». Ваша безопасность - ваша ответственность!

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