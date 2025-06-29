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МЧС СО: электроприборы могут стать источником пожара — будьте осторожны

29 июня 2025 16:38
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Основные правила безопасного использования электроприборов.

Современный дом невозможно представить без множества электроприборов: обогреватели, телевизоры, чайники, стиральные машины, зарядные устройства и многое другое прочно вошли в наш быт. Однако небрежное обращение с электроприборами может привести к трагическим последствиям — пожару.

Важно помнить, что простые меры предосторожности помогают сохранить здоровье, имущество и, самое главное, жизнь.

Основные правила безопасного использования электроприборов:

 - Не оставляйте включённые приборы без присмотра, особенно те, которые нагреваются (обогреватели, утюги, электроплиты).

- Не перегружайте электросеть: включение нескольких мощных приборов одновременно может привести к короткому замыканию.

 - Используйте только исправные розетки, вилки и удлинители. При обнаружении повреждений немедленно замените устройство.

 - Никогда не сушите вещи на обогревателях и лампах.

 - Не допускайте детей к самостоятельному использованию бытовой техники.

 - Не используйте самодельные или несертифицированные электроприборы.

 - Перед уходом из дома обязательно выключайте все электроприборы из розетки.

 - При появлении запаха гари, перегрева вилки или провода немедленно обесточьте устройство.

Особое внимание — в период жары и нагрузок на электросети: в это время возрастает риск возгораний из-за перегрева электропроводки и неправильной эксплуатации бытовых приборов.

Чтобы избежать трагедии, следуйте простым правилам и регулярно напоминайте их своим близким.

 

Фото: ГУ МЧС СО

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