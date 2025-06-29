МЧС СО: электроприборы могут стать источником пожара — будьте осторожны

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Современный дом невозможно представить без множества электроприборов: обогреватели, телевизоры, чайники, стиральные машины, зарядные устройства и многое другое прочно вошли в наш быт. Однако небрежное обращение с электроприборами может привести к трагическим последствиям — пожару.

Важно помнить, что простые меры предосторожности помогают сохранить здоровье, имущество и, самое главное, жизнь.

Основные правила безопасного использования электроприборов:

- Не оставляйте включённые приборы без присмотра, особенно те, которые нагреваются (обогреватели, утюги, электроплиты).

- Не перегружайте электросеть: включение нескольких мощных приборов одновременно может привести к короткому замыканию.

- Используйте только исправные розетки, вилки и удлинители. При обнаружении повреждений немедленно замените устройство.

- Никогда не сушите вещи на обогревателях и лампах.

- Не допускайте детей к самостоятельному использованию бытовой техники.

- Не используйте самодельные или несертифицированные электроприборы.

- Перед уходом из дома обязательно выключайте все электроприборы из розетки.

- При появлении запаха гари, перегрева вилки или провода немедленно обесточьте устройство.

Особое внимание — в период жары и нагрузок на электросети: в это время возрастает риск возгораний из-за перегрева электропроводки и неправильной эксплуатации бытовых приборов.

Чтобы избежать трагедии, следуйте простым правилам и регулярно напоминайте их своим близким.

Фото: ГУ МЧС СО