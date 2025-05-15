МЧС СО: бытовой гaз может нести опасность

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С начала 2025 года на территории региона зафиксировано 17 случаев отравления угарным газом.

В результате происшествий погибли 8 человек, пострадали 28, из них 14 – дети.

Только за одни сутки — 14 мая — произошло сразу три инцидента:

В 01:10 в городе Самара, в квартире многоквартирного жилого дома, пострадали двое детей – мальчики 2011 и 2019 года рождения.

Предварительная причина происшествия – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

В 16:16 в Сергиевском районе, в посёлке Сургут, пострадали три человека, в том числе двое детей – мальчик 2010 года рождения и девочка 2011 года рождения, а также мужчина 1983 года рождения.

Предварительная причина происшествия – неисправность газового оборудования.

В 22:20 в селе Кармало-Аделяково Сергиевского района, в частном жилом доме пострадала женщина 1977 года рождения.

Предварительная причина происшествия – нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

МЧС России настоятельно рекомендует:

не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;

не используйте газовые плиты для отопления;

регулярно проверяйте герметичность шлангов и соединений;

постоянно проверяйте тягу и держите открытыми форточки, где установлены газовые приборы;

не храните газовые баллоны рядом с источником открытого огня.

При запахе газа вызывайте газовую службу по телефонам «04» или «104», или по единому телефону вызова экстренных служб - 112.

Фото: pxhere.com