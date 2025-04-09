МЧС СО: берегите детей oт огня!

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В период особого противопожарного режима резко возрастает риск возгораний, особенно в жилом секторе и на открытых территориях. Одной из причин пожаров нередко становятся детская шалость с огнём.

Уважаемые родители!

Не оставляйте спички, зажигалки, легковоспламеняющиеся жидкости и аэрозоли в доступных для детей местах. Даже одна искра может обернуться трагедией. Поясните ребёнку, что огонь — не игрушка!

Особенно опасны поджоги сухой травы.

Дети, поддавшись любопытству или ради шутки, могут поджечь траву, не осознавая последствий. Такие “игры” могут привести к масштабным пожарам, уничтожению имущества и даже гибели людей.

Объясните детям, что неосторожное обращение с огнём угрожает жизни не только им самим, но и окружающим.

Ваша забота и внимание сегодня — залог безопасности завтра.

Фото: freepik.com