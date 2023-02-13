МЧС РФ приглашает к участию в фестивале детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»

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МЧС России проводит VII Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».

Фестиваль проводится в целях патриотического воспитания подрастающего поколения на современных примерах героизма, популяризации деятельности пожарного и спасателя, формирования культуры безопасности жизнедеятельности в детской и молодежной среде, а также пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде.

В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18 лет. При этом конкурс предполагает, как индивидуальное, так и коллективное участие.

Участники фестиваля соревнуются в конкурсах изобразительного, литературного, музыкального, хореографического и сценического творчества.

В этом году основными темами фестиваля стали: «МЧС России – Мужество - Честь - Спасение», «Героям спасения посвящается».

Конкурс проводится в два этапа в период с февраля по июнь 2023 года. Заявки и работы на участие в I этапе фестиваля принимаются до 20 марта 2023 года в Главном управлении МЧС России по Самарской области (отдел кадровой, воспитательной работы и профессионального обеспечения; г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193, адрес электронной почты OK@63.mchs.gov.ru. Телефон для справок: 8 (846) 338-96-58, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: МЧС России