Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках опроса жителей попросили оценить уровень своего ментального здоровья.
Самарская губерния - лидер в тройке счастливых регионов России
В следующем году сертификат на материнский капитал получат порядка 1 млн. семей.
Маткапитал на первого ребенка в 2024 году после индексации вырастет до 631 тысячи рублей
Соперником волжан станет один из главных фаворитов чемпионата страны - столичный клуб «Динамо».
11 октября в УК «МТЛ Арена» волейбольный клуб «Нова» откроет новый сезон в мужской Суперлиге
После получения денег доцент кафедры проставлял в экзаменационные ведомости и в зачетные книжки студентов оценки, без фактической проверки знаний.
Доцент кафедры одного из самарских вузов предстанет перед судом за взятки от студентов
Где-то здесь согласно легенде произошло стояние Зои.
В Самаре загорелся расселенный деревянный дом на улице Чкалова
Рассмотрели предложения по размещению объектов межвузовского кампуса.
Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание штаба по проекту международного межвузовского кампуса в Самаре
Резидент «Жигулевской долины» компания «ВайтБэйс» налаживает сотрудничество с Беларусью
Ребята из Самарской области заняли 2 место в знании "Правил дорожного движения" и 9 место "Знание основ безопасного поведения".
Определены победители Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2023»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.93
-1.43
EUR 105.69
-1.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Маткапитал на первого ребенка в 2024 году после индексации вырастет до 631 тысячи рублей

10 октября 2023 22:22
186
В следующем году сертификат на материнский капитал получат порядка 1 млн. семей.

Материнский капитал в РФ на первого ребенка в 2024 году после индексации составит 631 тыс. рублей, выплата на второго — 834 тыс. рублей, заявил 10 октября глава Минтруда Антон Котяков на заседании программной комиссии «Единой России», пишут "Известия".

«Сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 года. Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, и сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тыс. рублей, на второго ребенка — около 834 тыс. рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша», — сказал министр.

Котяков уточнил, что в следующем году сертификат на материнский капитал получат порядка 1 млн. семей.

 

Фото:   freepik.com   

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
13 октября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсады
10 октября 2023  15:49
13 октября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсады
298
99,6% многоквартирных домов и 99,9% социальных учреждений в Самаре обеспечены теплом
10 октября 2023  15:29
99,6% многоквартирных домов и 99,9% социальных учреждений в Самаре обеспечены теплом
289
Самару почти всю подключили к теплу
9 октября 2023  13:56
Самару почти всю подключили к теплу
510
В Самаре названы требования к нанесению изображений, рисунков, надписей на фасады зданий
9 октября 2023  12:09
В Самаре названы требования к нанесению изображений, рисунков, надписей на фасады зданий
521
В «РКС-Самара» началась осенняя акция «Пени исчезают в октябре».
9 октября 2023  10:32
В «РКС-Самара» началась осенняя акция «Пени исчезают в октябре»
392
Весь список