Маткапитал на первого ребенка в 2024 году после индексации вырастет до 631 тысячи рублей

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Материнский капитал в РФ на первого ребенка в 2024 году после индексации составит 631 тыс. рублей, выплата на второго — 834 тыс. рублей, заявил 10 октября глава Минтруда Антон Котяков на заседании программной комиссии «Единой России», пишут "Известия".

«Сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 года. Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, и сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тыс. рублей, на второго ребенка — около 834 тыс. рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша», — сказал министр.

Котяков уточнил, что в следующем году сертификат на материнский капитал получат порядка 1 млн. семей.

Фото: freepik.com