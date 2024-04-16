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Мастерская новых медиа соберет на обучение продюсеров и создателей медиапроектов со всей страны

16 апреля 2024 12:44
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Мастерская новых медиа соберет на обучение продюсеров и создателей медиапроектов со всей страны

Мастерская новых медиа открыла набор на направление «Стратегические коммуникации». Участниками этого потока станут 75 сценаристов, продюсеров, режиссеров, медиатехнологов, руководителей проектов из России и из-за рубежа.

«По первым двум потокам «Мастерской новых медиа», запущенным в этом году, мы видим интерес иностранных участников в программе, - говорит заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец. - И слышим от них отзывы, что для них обучение у лучших российских мастеров, экспертов, практиков в новых медиа является бесценной возможностью развивать медиа в своей стране. И мы уверены, что поток «Стратегические коммуникации» точно так же привлечет внимание иностранных участников. И если представители дружеских стран присоединятся к нам на этом обучении, то вместе с российскими медийщиками они смогут развивать наше общее информационное поле, которое сегодня не знает географических границ. На потоке «Стратегические коммуникации» мы будем говорить о том, как с помощью медиаинструментов влиять на общественное мнение, определять поведение людей, основанное на традиционных ценностях».

Подать заявку и пройти первые этапы отбора (анкетирование и творческое задание) необходимо до 3 мая включительно на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф. Лучшие кандидаты будут допущены до финального этапа — онлайн-интервью. Старт обучения запланирован на лето 2024 года. Участников потока ждет три шестидневных очных модуля в Москве.

Спикерами направления стали деятели культуры, политтехнологи, представители власти: министр культуры России Ольга Любимова, режиссер, актер, продюсер Федор Бондарчук, актер, режиссер театра и кино Константин Богомолов, писатель, публицист Александр Цыпкин, музыкальный продюсер Юрий Бардаш, сценарист, креативный продюсер «Национальной Медиа Группы» Андрей Золотарев, президент РАСО Евгений Минченко, президент РАПК Георгий Казанков, и др.

Программа «Мастерская новых медиа» создана «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Она нацелена на развитие крупнейшего и эффективного сообщества медиаспециалистов, которое формирует конструктивную и безопасную информационную среду страны, реализует полезные медиапроекты, отражает внешние информационные угрозы.

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