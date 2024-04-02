«Мастерская новых медиа» объявила набор на второй поток медийщиков в 2024 году

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Федеральная образовательная программа для медиа- и PR-технологов «Мастерская новых медиа» принимает заявки на обучение в 2024 году. Программа рассчитана на медиаменеджеров, руководителей и ведущих сотрудников пабликов и каналов в соцсетях, блогеров, SMM-специалистов, создателей контента.

Подать заявку и пройти первые этапы отбора (анкета и творческое задание) необходимо до 19 апреля на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф. Участниками обучения станут 75 сильнейших кандидатов. Их ждет несколько очных модулей в Москве. Обучение, а также проживание и питание бесплатное.

Особенностью программы является принцип авторских мастерских, когда участники получают опыт от лучших специалистов в области медиа, коммуникаций и киноиндустрии. Среди мастеров программы – медиаменеджеры Владимир Соловьев, Арам Габрелянов, Кристина Потупчик, начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков, гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, руководитель АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак и другие.

На обучении участники узнают о современных трендах и стандартах работы в новых медиа, особенности создания уникального контента и полезных медиапроектов, о личном бренде в медиа.

Программа создана «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Выпускниками программы являются 840 человек из 85 регионов, еще более 5 тысяч человек стали участниками мероприятий Мастерской. Выпускники реализуют более 160 полезных проектов, организовали десятки информационных кампаний по продвижению актуальной повестки.

Фото: «Мастерская новых медиа»