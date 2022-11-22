Массажист: особенно опасен домашний массаж в области спины

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Массаж в домашних условиях может привести к защемлению нерва, а впоследствии и к онемению пальцев конечностей. Об этом во вторник, 22 ноября, заявила массажист Мария Попова, пишут "Известия".

По ее словам, особенно опасен домашний массаж в области спины, так как там находится нервный ствол, который соединяется со спинным мозгом.

«Главное правило любого массажиста: не трогать позвоночник. Профессионалы, если они, конечно, не остеопаты, всегда работают вдоль позвоночника, чтобы проработать мышечные зажимы и нервную систему», — рассказала массажист «Газете.Ru».

Она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя при домашнем массаже активно давить, заворачивать руки, пытается потянуть шею или ходить по спине ногами, так как это может привести к защемлению нерва или смещению межпозвоночных дисков.

Попова отметила, что дома можно делать только расслабляющий массаж — с легкими поглаживаниями, почесываниями и постукиваниями.

Фото: ru.freepik.com