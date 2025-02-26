Масленица — детям. Сколько блинов можно малышам?

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Про это рассказала Ольга Владимировна Тарасова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета.

Какое количество блинов безопасно для детей в возрасте до 12 лет, чтобы избежать переедания и связанных с этим проблем с пищеварением?

Блины — не диетический продукт, добавление их в рацион ребенка зависит от способа и вида приготовления блюда.

Блины не могут заменять полноценный прием пищи детям, а также не могут быть включены в рацион ребенка как вариант для перекуса или завтрака.

​Введение блинов в рацион ребенка можно начинать, когда ему исполняется около 1,5-2 лет. Но это должны быть блинчики из бездрожжевого теста, состоящего из муки, соли, яиц и соды на воде или сильно разведенном молоке, без начинки. Они должны быть только домашнего приготовления и как можно менее жирными. Малышам рекомендуется давать небольшие порции блинов, начиная с одной-двух ложек, а затем постепенно увеличивать объем. Для детей до 3 лет рекомендуется использовать тесто на кефире или йогурте. Детям дошкольного возраста не рекомендуется кушать более 3-5 блинов за раз и не более одного-двух блинчиков с начинкой.

Какие здоровые начинки и соусы для блинов лучше всего подходят для детей, чтобы они получили необходимые питательные вещества?

Ребенку нельзя предлагать блины с солеными огурцами и большим количеством специй и приправ. Блины являются жирным продуктом, а если их еще комбинировать с другой жирной пищей, например, майонезом, красной рыбой или икрой — переварить такое блюдо ребенку будет очень сложно. Не нужно на Масленицу кормить детей блинами в объеме больше обычного.

В качестве начинки лучше всего использовать куриное или индюшачье филе, яблоки, груши и другие фрукты, сезонные ягоды, творог.

С учетом высоких углеводов в блинах, как родителям лучше всего сбалансировать рацион детей на Масленицу, чтобы не вызвать резких скачков сахара в крови?

Самыми вредными начинками для блинов являются сгущенка, сироп, мед, варенье и джем. Кроме вредного для детей избыточного количества сахара в составе эти продукты могут вызвать аллергическую реакцию. Особенно опасны они для детей эндокринной патологией, с избыточной массой тела и с диабетом или предрасположенностью к нему. Родителям стоить помнить, что состав блинов может быть опасным для ребенка аллергика, особенно тех детей у которых выявлена пищевая аллергия на молоко, яйца и/или глютен. Поэтому блины со сладкой начинкой, особенно - это десерт и употреблять их нужно в ограниченном количестве, в первой половине дня. Не смотря на Масленичную неделю важно помнить о чувстве меры и употреблять это лакомство русской кухни 2 раза в неделю.