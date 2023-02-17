Машинист, остановивший поезд перед детской коляской, и его помощник были награждены

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Машинист Константин Воробьев, который успел остановить поезд перед детской коляской, которая оказалась на железнодорожных путях, и его помощник Андрей Семенов были награждены, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу МЖД (филиал РЖД).

Сообщается, что Воробьев и Семенов были награждены знаками «Почетный работник Московской железной дороги», которые лично вручил глава МЖД Валерий Танаев.

14 февраля коляска с ребенком выкатилась на железнодорожные пути прямо перед электричкой в подмосковной Балашихе. Известно, что мама ребенка стояла на платформе с детьми и отвлеклась на мгновение. В этот момент коляска с четырехмесячным малышом выкатилась на пути. Машинист совершил экстренное торможение, остановив состав буквально перед младенцем.

Фото: пресс-служба МЖД