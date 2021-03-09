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Марк Цукерберг раскритиковал будущие очки смешанной реальности Apple и хочет выпустить собственные очки

9 марта 2021 20:08
59
Которые будут стоить намного дешевле, чем у конкурентов.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг в интервью подкасту The Information раскритиковал будущие очки Apple смешанной реальности, передает iphones.ru со ссылкой на 9to5Mac.

По словам Цукерберга, Facebook хочет выпустить собственные очки виртуальной реальности, которые будут стоить намного дешевле, чем у конкурентов.

Я думаю, мы будем стараться предлагать эти продукты по как можно более низкой цене, чтобы иметь возможность предоставить их каждому. В отличие от некоторых других компаний в этой сфере, которые в основном устанавливают высокие цены в качестве своей бизнес-модели, один из наших основных принципов заключается в том, что мы хотим служить всем. Я очень сосредоточен не только на том, как создать хорошее устройство AR и VR, но и на том, как сделать его так, чтобы оно стоило 300 долларов вместо 1000, -- Марк Цукерберг.

Также Цукерберг раскритиковал планы Apple по использованию камер для передачи видео из реального мира на экраны устройства. Хотя он не упомянул Apple, всем было понятно, что речь идет именно про нее.

Скорее всего, в ближайшее время вы не захотите жить в мире сквозной виртуальной реальности, потому что вы не захотите отказываться от яркости того, что ваши глаза действительно могут видеть с точки зрения контрастности и яркости цветов, если в VR все немного скучнее, - Марк Цукерберг.

По слухам, Apple разрабатывает шлем смешанной реальности с множеством инновационных технологий. Предполагается, что он получит 12 камер для съемки реального мира с последующей передачей на встроенные 8K-экраны. Стоить такое устройство может около $3000. 

 

Фото из открытых источников

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Комментарии

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Которые будут стоить намного дешевле, чем у конкурентов.
9 марта 2021  20:08
Марк Цукерберг раскритиковал будущие очки смешанной реальности Apple и хочет выпустить собственные очки
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