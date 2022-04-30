Марафон «ZaРоссию»:  трехчасовой концерт состоится на площади Куйбышева

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Музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию» и просветительский форум «Новые горизонты» Российского общества «Знание» завершатся в Самаре.

5 мая в Самаре в рамках музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию» состоится просветительский форум «Новые горизонты» Российского общества «Знание» для молодежи и большой открытый концерт для горожан с участием отечественных звезд эстрады. Эти события станут заключительными в рамках масштабного проекта, который сейчас проходит в шести федеральных округах страны при поддержке ФГБУК «Росконцерт» и к моменту завершения охватит более 30 городов.

Патриотический марафон «ZaРоссию» в Самаре начнется утром в 10:00 с молодежного форума «Новые горизонты» Российского общества «Знание» в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева (ул Лукачева, д. 45). Опытные экономисты, социологии, культурологи, психологи помогут молодым людям больше узнать о прошлом и будущем России, разобраться, какие возможности есть для развития экономики в стране и какие перспективы для самореализации открываются перед молодежью. Также слушатели узнают, как быть в гармонии с собой, развить критическое мышление и почему сейчас особенно значима взаимная поддержка. Форум продлится до 16:00, чтобы стать его участником, нужно пройти онлайн-регистрацию.

В вечерней программа марафона «ZaРоссию» – трехчасовой концерт на площади Куйбышева, где ждут всех жителей и гостей города, вход свободный. Начало в 18:00. Хедлайнерами программы станут Виктория Дайнеко, Дмитрий Харатьян, группы «Фабрика» и «Рондо» с Александром Ивановым. Также выступят «Кирилл да Марья шоу», кавер-группа Bellini, вокалисты Алексей Грызлов и Алена Азарова, Государственный русский народный Волжский хор имени Петра Милославова.

Весь вечер на концертной площадке будет работать информационный стенд благотворительных организаций города, где расскажут, как помочь нуждающимся. В рамках концерта состоится общероссийская эстафета «Свет наших сердец» как символ дружбы и взаимной поддержки россиян.

Музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию», который стартовал в Твери 12 апреля, проводится в шести федеральных округах страны – Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском.

Подробная программа марафона на сайте.