Я нашел ошибку
Главные новости:
Такие мероприятия способствуют не только культурному обогащению, но и моральной поддержке, создавая атмосферу единства и взаимопомощи.
Первый выездной кинопоказ фильма "9 секунд" прошел в клубе при военном госпитале посёлка Рощинский
Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы.
Самара названа одним из самых перспективных городов для переезда госкомпаний из Москвы
В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения».
Водитель из Самары вошла в десятку лидеров  на всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая – 2025»
На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.
ОЭЗ «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики»
После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.
 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков
Будьте внимательны и осторожны!
23 сентября в регионе ожидается жара +30 +32 С, местами усиление ветра
С 19 по 21 сентября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные
XXVII Поволжская агропромышленная выставка, прошедшая 19-20 сентября в поселке Усть-Кинельский, завершилась большим успехом.
Более 53 тысяч жителей и гостей губернии посетили Поволжскую агропромышленную выставку
«Мама-предприниматель»: в Тольятти определили победительниц городского этапа программы 

22 сентября 2025 15:12
138
Бизнес-леди презентовали экспертам свои проекты из самых разных сфер.

23 участницы городского этапа образовательной программы для женщин «Мама-предприниматель» завершили образовательный курс и защитили свои бизнес-проекты перед экспертной комиссией, в число которых вошли представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также основатели и представители крупных компаний Самарской области.
Бизнес-леди презентовали экспертам свои проекты из самых разных сфер: вокальная студия, эко-ферма, товары из гипса, центр профориентации, студия праздников, адаптивная одежда, бизнес-кафе и др.
«На проекте я смогла упаковать идею в полноценный бизнес-проект. Каждый спикер внес свою лепту. Полезно было увидеть, как мамы вплетают бизнес в жизнь, и я еще раз поняла, если горишь идеей – нужно идти к ее реализации, – рассказывает основательница лаборатории красоты «LIKE U» Мария Хуртина. – После защиты думала смогу выдохнуть, но буду готовиться к финалу, окрыленная и вдохновленная».
Решением жюри были отобраны 8 лучших бизнес-проектов. «Так рада, что попала на этот проект, рада знакомству с девушками и спикерами, которые дали столько знаний. На защиту шла с уверенностью, что пройду, так и получилось», – рассказывает Анна Наймиллер, основатель детской студии праздников «Счастливое место».
В программе «Мама-предприниматель» принимали участие как действующие предпринимательницы, так и те, кто пришел только с идеей. Во время обучения женщины научились основам ведения бизнеса, разработали дорожную карту своих проектов.
«Узнала по проект в прошлом году, но не была готова к развитию. В этом году, как только начался прием заявок – подала, и как мне сказали, была первой, – делится Екатерина Рожкова, автор проекта адаптивной одежды «Nikola Kids». – В восторге от всего курса, столько обучения, столько эмоций. Очень приятно что выбрали, оценили. Испытываю радость, волнение, жду финала проекта».
Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» проходит в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика». В Самарской области программу реализует областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес».
«Мы проводим программу «Мама-предприниматель» с 2018 года, и за это время десятки женщин смогли успешно воплотить свои идеи в жизнь, стартовать в бизнесе и развить любимое дело», – рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.
22 сентября стартовала обучающая программа в Самаре, ее пройдут 40 начинающих бизнес-леди, 8 из которых пройдут на региональный этап. Он состоится на площадке центра «Мой бизнес» 30 сентября. Лучший проект получит грант в размере 150 тысяч рублей и возможность выступить на федеральном этапе в Москве.

 

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

 

Теги: Тольятти

