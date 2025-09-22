«Мама-предприниматель»: в Тольятти определили победительниц городского этапа программы 

138

23 участницы городского этапа образовательной программы для женщин «Мама-предприниматель» завершили образовательный курс и защитили свои бизнес-проекты перед экспертной комиссией, в число которых вошли представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также основатели и представители крупных компаний Самарской области.

Бизнес-леди презентовали экспертам свои проекты из самых разных сфер: вокальная студия, эко-ферма, товары из гипса, центр профориентации, студия праздников, адаптивная одежда, бизнес-кафе и др.

«На проекте я смогла упаковать идею в полноценный бизнес-проект. Каждый спикер внес свою лепту. Полезно было увидеть, как мамы вплетают бизнес в жизнь, и я еще раз поняла, если горишь идеей – нужно идти к ее реализации, – рассказывает основательница лаборатории красоты «LIKE U» Мария Хуртина. – После защиты думала смогу выдохнуть, но буду готовиться к финалу, окрыленная и вдохновленная».

Решением жюри были отобраны 8 лучших бизнес-проектов. «Так рада, что попала на этот проект, рада знакомству с девушками и спикерами, которые дали столько знаний. На защиту шла с уверенностью, что пройду, так и получилось», – рассказывает Анна Наймиллер, основатель детской студии праздников «Счастливое место».

В программе «Мама-предприниматель» принимали участие как действующие предпринимательницы, так и те, кто пришел только с идеей. Во время обучения женщины научились основам ведения бизнеса, разработали дорожную карту своих проектов.

«Узнала по проект в прошлом году, но не была готова к развитию. В этом году, как только начался прием заявок – подала, и как мне сказали, была первой, – делится Екатерина Рожкова, автор проекта адаптивной одежды «Nikola Kids». – В восторге от всего курса, столько обучения, столько эмоций. Очень приятно что выбрали, оценили. Испытываю радость, волнение, жду финала проекта».

Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» проходит в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика». В Самарской области программу реализует областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес».

«Мы проводим программу «Мама-предприниматель» с 2018 года, и за это время десятки женщин смогли успешно воплотить свои идеи в жизнь, стартовать в бизнесе и развить любимое дело», – рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

22 сентября стартовала обучающая программа в Самаре, ее пройдут 40 начинающих бизнес-леди, 8 из которых пройдут на региональный этап. Он состоится на площадке центра «Мой бизнес» 30 сентября. Лучший проект получит грант в размере 150 тысяч рублей и возможность выступить на федеральном этапе в Москве.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области