люди, имеющие питомцев дома, живут в среднем на 10 лет дольше

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Кто-то заводит питомцев, чтобы справиться с одиночеством, кто-то — для настроения. Есть мнение, что домашние животные способствуют более активному развитию детей и даже могут участвовать в лечении некоторых заболеваний. Так ли это, рассказала «Известиям» 30 ноября, во Всемирный день домашних животных, невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Любимцы действительно приносят пользу здоровью, и в первую очередь за счет того, что значительно снижают уровень ежедневного стресса. Приходя домой после трудного дня, человек не варится в своих мыслях, а переключается на заботу о питомце, разговаривает с ним, играет, радуется мурлыканью кошки или чириканью попугая. Это благотворно влияет на психику и снижает уровень стресса, от которого слабеет иммунитет и начинаются разнообразные болезни. По статистике, хозяева домашних животных обращаются за медицинской помощью реже, чем люди без питомцев, и живут в среднем на 10 лет дольше», — отметила она.

По ее словам, общение с кошками способно снизить риск инфаркта миокарда и предупреждает развитие гипертонического криза. Согласно исследованиям английских врачей, у людей, которые несколько минут гладили любимую кошку, нормализовалось артериальное давление. Есть предположение, что даже звук мурлыканья положительно влияет на иммунитет — по эффекту он сопоставим с ультразвуковой терапией.

Фото: Дильдина Светлана