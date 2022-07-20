Любой желающий может стать зрителем Молодежного форума «iВолга»

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Любой желающий может стать зрителем Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», который стартует завтра Фестивальной поляне, и окунуться в образовательную и культурно-развлекательную программу форума.



Для этого необходимо до 27 июля 2022 года зарегистрироваться на официальном сайте форума, нажать кнопку «Регистрация» и заполнить короткую форму.



Есть время и у резидентов форума, которые хотят принять участие в окружном конкурсе грантов – заявить проект можно прямо на форуме.



Молодежный форум ПФО проводится в Самарской области под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатором является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Большое внимание поддержке творческой молодежи уделяет и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.