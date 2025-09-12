Любителей шахмат приглашают на семейные соревнования в Самаре

20 и 21 сентября в Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского состоится областной турнир «Шахматная семья».
К участию приглашаются команды, состоящие из 2 человек - членов одной семьи или родственников. Один из участников должен быть не старше 2006 года рождения.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени на обдумывание - 15 минут каждому участнику до конца партии.
Заявки принимаются по почте: samchess@yandex.ru до 18 сентября.
Самара, Московское шоссе, 125б
20 сентября | 14:30
регистрация команд
20 сентября | 15:30
открытие соревнований
21 сентября | 15:00
закрытие соревнований
Фото: минспорта СО
Фото: pxhere.com