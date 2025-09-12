Любителей шахмат приглашают на семейные соревнования в Самаре

85

20 и 21 сентября в Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского состоится областной турнир «Шахматная семья».

К участию приглашаются команды, состоящие из 2 человек - членов одной семьи или родственников. Один из участников должен быть не старше 2006 года рождения.

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени на обдумывание - 15 минут каждому участнику до конца партии.

Заявки принимаются по почте: samchess@yandex.ru до 18 сентября.

Самара, Московское шоссе, 125б

20 сентября | 14:30

регистрация команд

20 сентября | 15:30

открытие соревнований

21 сентября | 15:00

закрытие соревнований

Фото: минспорта СО

Фото: pxhere.com