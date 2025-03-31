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Если вы любите читать, иллюстрировать прочитанное, а также режиссировать прочитанный материал, вас ждет IV Всероссийском литературном онлайн конкурсе «Прочитай его!». 16+

Заявки на участие в конкурсе принимаются вместе с работами по e-mail: fantasy-concurs@yandex.ru до 1сентября 2025 года.

Номинации конкурса:

➡ «ВИДЕОАННОТАЦИЯ» – видеоролик на фэнтези российских авторов, который поможет читателю представить то, о чем говориться в произведении, намекнет на завязку сюжета или обозначает общую тему книги так, чтобы захотелось прочитать произведение. Предпочтение – работам, которые созданы по фэнтези малоизвестных авторов.

➡ номинация «ОТЗЫВ» – авторские тексты-переживания, рассказ о понравившемся фэнтези российских авторов, достоинствах книги. Предпочтение отдаётся работам, которые созданы по фэнтези малоизвестных авторов.

➡ номинация «ИЛЛЮСТРАЦИЯ» – иллюстрации к фэнтези российских авторов и/или оформление обложки к ним на электронных носителях, выполненные на бумаге или в графических редакторах (одна иллюстрация или серия иллюстраций общего сюжета).

Конкурс проходит в рамках проекта Самарской муниципальной информационно- библиотечной системы «Дирижабли. Литературный клуб русского фэнтези».

Фото: организаторы конкурса