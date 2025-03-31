Я нашел ошибку
Главные новости:
Любовь к фэнтези окрыляет и объединяет!
Любите читать, иллюстрировать и режиссировать прочитанное - вас ждет Всероссийский литературный онлайн конкурс «Прочитай его!»
В СГСПУ прошёл III региональный конкурс для обучающихся психолого-педагогических классов Самарской области «Я – будущий педагог».
В Самарском педагогическом университете подвели итоги регионального конкурса «Я – будущий педагог»
Самые сильные из идей будут представлены руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.
Жители губернии могут принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»
Процесс деторождения желательно осуществить в 20—30 лет, так как с возрастом происходит накопление сопутствующих заболеваний.
Самарский врач-акушер-гинеколог: каких правил необходимо придерживаться, чтобы выносить и родить здорового ребенка
Начинающаяся призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации, она будет проходить в плановом порядке.
Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
Около 16 тысяч местных жителей будут получать медицинскую помощь в современных условиях.
В Шигонском районе модернизируют медицинские объекты
В рамках встречи рассмотрены вопросы и представлены планы благоустройства, ремонта дорог и внутриквартальных проездов, расселения и сноса аварийных домов, незаконно установленных гаражей, а также развития инфраструктуры в новых микрорайонах.
Иван Носков провел встречу с жителями Октябрьского района
Если управляющие компании не погасят накопившиеся долги, то платёжные документы с новыми лицевыми счетами жители Автозаводского района Тольятти получат от энергокомпании в июне 2025 года.
«ЭнергосбыТ Плюс» и АО «Тевис» планируют переходить на прямые расчёты с населением Тольятти
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.68
-0.15
EUR 89.66
-0.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
1 апреля в 13:00 в Самарском зоопарке отметят День птиц
В Музее-галерее «Заварка» пройдет творческая встреча с программным директором кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest»
Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Любите читать, иллюстрировать и режиссировать прочитанное - вас ждет Всероссийский литературный онлайн конкурс «Прочитай его!»

31 марта 2025 19:14
59
Любовь к фэнтези окрыляет и объединяет!

Если вы любите читать, иллюстрировать прочитанное, а также режиссировать прочитанный материал, вас ждет IV Всероссийском литературном онлайн конкурсе «Прочитай его!».  16+

Заявки на участие в конкурсе принимаются вместе с работами по e-mail: fantasy-concurs@yandex.ru до 1сентября 2025 года.

Номинации конкурса:

➡ «ВИДЕОАННОТАЦИЯ» – видеоролик на фэнтези российских авторов, который поможет читателю представить то, о чем говориться в произведении, намекнет на завязку сюжета или обозначает общую тему книги так, чтобы захотелось прочитать произведение. Предпочтение – работам, которые созданы по фэнтези малоизвестных авторов.

➡ номинация «ОТЗЫВ» – авторские тексты-переживания, рассказ о понравившемся фэнтези российских авторов, достоинствах книги. Предпочтение отдаётся работам, которые созданы по фэнтези малоизвестных авторов.

➡ номинация «ИЛЛЮСТРАЦИЯ» – иллюстрации к фэнтези российских авторов и/или оформление обложки к ним на электронных носителях, выполненные на бумаге или в графических редакторах (одна иллюстрация или серия иллюстраций общего сюжета).

Конкурс проходит в рамках проекта Самарской муниципальной информационно- библиотечной системы «Дирижабли. Литературный клуб русского фэнтези».

 

Фото:   организаторы конкурса

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
31 марта 2025  11:20
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
226
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
30 марта 2025  13:49
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
1045
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Ураза-байрамом
30 марта 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Ураза-байрамом
522
В Самаре вырастет плата за детские сады
29 марта 2025  14:26
В Самаре вырастет плата за детские сады
850
С 1 апреля по 15 октября в Самарской области вводится особый противопожарный режим.
29 марта 2025  12:39
С 1 апреля по 15 октября в Самарской области вводится особый противопожарный режим.
722
Весь список