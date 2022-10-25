Любимые самарцами продукты осени: какао, корица и сезонные яблоки

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Этой осенью спрос на яблоки среди россиян вырос больше, чем в 2 раза по сравнению с 2021 годом. В период с сентября по октябрь покупатели АШАН Ритейл Россия особенно часто выбирали красные яблоки – 16% всех продаж приходятся именно на этот сорт. Симиренко и голден тоже пользуются популярностью – их продажи выросли почти в 20 и 9 раз соответственно по сравнению с прошлым годом.

Среди согревающих осенних напитков кофе остается самым любимым у покупателей, за ним следуют чай и какао. Последний россияне выбирают чуть чаще обычного: продажи какао выросли на 3% в сравнении с осенью 2021 года.

Корица – еще один традиционный ингредиент ароматных осенних блюд, который к тому же помогает повысить иммунитет в этот период. С наступлением холодов клиенты магазинов АШАН покупают корицу в 1,5 раза чаще. Также сохраняется спрос на сушеную мяту, которая помогает справляться с простудой и гриппом.

“Мы постоянно адаптируем ассортимент под потребности клиентов АШАН. Сейчас нашим покупателям важно находить на полках магазинов свежие и полезные продукты, которые помогут поддержать организм и создадут дома атмосферу осеннего уюта. Мы продолжаем поддерживать цены на уровне ниже средних рыночных, проводим тематические промо, начисляем баллы по карте лояльности и делаем все для того, чтобы качественные продукты оставались доступны для наших клиентов. Например, для шарлотки, которая у всех ассоциируется с этим временем года, в АШАН можно найти все необходимое по привлекательной цене. Блюдо на 8 порций обойдется всего лишь в 65 рублей”, – прокомментировала Галина Ящук, директор по маркетингу АШАН Ритейл Россия.