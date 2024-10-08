Луна не помешает наблюдать звездопад Дракониды в ночь на среду

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Луна не станет препятствием для наблюдения пика метеорного потока Дракониды, который ожидается в ночь на 9 октября. Спутник Земли будет находиться близко к фазе первой четверти, как сообщили в пресс-службе Московского планетария ТАСС.

Пик активности потока Дракониды придется на 8 октября. Лучшее время для наблюдения звездопада — предутренние часы 9 октября, когда метеоры будут видны над северо-западным горизонтом. В этот период можно ожидать до 15 метеоров в час.

«Луна в этот день будет находиться вблизи первой четверти, которую она достигнет 10 октября. Она скроется за горизонтом примерно в 18:30 по московскому времени, что произойдет примерно через час после захода Солнца, и не помешает наблюдению метеоров», — отметили в организации.

Дракониды — это метеорный поток из созвездия Дракон, возникший от кометы 21Р/Джакобини-Циннера. Мелкие частицы, отделившиеся от кометы, продолжают двигаться по своей орбите. При входе в атмосферу Земли они сгорают, создавая яркие вспышки. Поток активен ежегодно с 6 по 10 октября и характеризуется медленными метеорами желтого и красноватого оттенков. Хотя его мощность невелика, в истории Драконид были зафиксированы всплески до 100-400 метеоров в час.

«За последнее столетие поток Дракониды подарил два впечатляющих звездных дождя в 1933 и 1946 годах. В 1998 году наблюдалась кратковременная вспышка активности, достигшая 700 метеоров в час, которая была видна на Дальнем Востоке и в Сибири», — добавили астрономы.

По информации Росгидромета, в Москве в ночь на 9 октября ожидается облачная и дождливая погода, что может затруднить наблюдение за звездопадом, пишет МК.