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"Лучший по профессии" в областном главке полиции

30 марта 2023 11:00
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"Лучший по профессии" в областном главке полиции

В ГУ МВД России по Самарской области определили лучшего сотрудника правового отдела.

На днях состоялся первый этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников правовых подразделений территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях Самарской области на звание «Лучший по профессии». Участникам предстояло показать навыки обращения с табельным оружием, сдать нормативы по физической подготовке, пройти ряд теоретических и практических испытаний.

Приветствуя участников, начальник правового отдела областного главка полиции полковник внутренней службы Татьяна Зубова отметила, что целями конкурса являются повышение престижа службы в правовых подразделениях органов внутренних дел, заинтересованность сотрудников в непрерывном совершенствовании уровня профессиональной подготовки и эффективности их служебной деятельности. Начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Дмитрий Баев подчеркнул значимость конкурса и выразил уверенность, что формат мероприятия и активность участников позволят обменяться положительным опытом по разным аспектам служебной деятельности.

По итогам конкурса убедительную победу одержал юрисконсульт ПО У МВД России по г. Тольятти старший лейтенант внутренней службы Борис Олейник.

Второе место занял юрисконсульт ПО ГУ МВД России по Самарской области старший лейтенант внутренней службы Дамир Алюков.

Третье место досталось старшему юрисконсульту ПО ГУ МВД России по Самарской области майору внутренней службы Алле Баландиной.

В завершение конкурса полковник внутренней службы Татьяна Зубова выразила благодарность участникам за проявленное мастерство и пожелала им новых побед и достижений в служебной деятельности.

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