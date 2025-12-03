Жительница Самарской области Юлия Зацепина стала абсолютной победительницей Всероссийского конкурса «Лучший по профессии — 2025» в номинации «Зоотехник», набрав рекордные 468 баллов.

Церемония награждения прошла в Государственном Кремлёвском дворце.



Победительница, продолжательница трудовой династии, отметила важность работы на селе. Министр сельского хозяйства Оксана Лут поблагодарила участников за вклад в продовольственную безопасность.



Конкурс призван повысить престиж аграрных профессий. Победители получили солидные денежные премии: 1 млн рублей за первое место.



В Самарской области для привлечения молодых специалистов в АПК по поручению губернатора Вячеслава Федорищева уже дважды повышались стимулирующие выплаты. С 2026 года они превысят 400 и 200 тысяч рублей.



Фото: Самарская область