Лучших преподавателей музыкальных и художественных школ региона поощрили за мастерство

В Самарской области завершился конкурсный отбор на получение стимулирующих выплат для преподавателей сферы культуры и искусств. 20 победителей – преподавателей - наставников – получат единовременную выплату в размере 60 000 рублей.

В конкурсе приняли участие преподаватели государственных и муниципальных образовательных учреждений. Его проводят, чтобы поддержать педагогов, которые успешно раскрывают таланты одарённых детей и молодёжи.

Преподаватель теории музыки самарской ДШИ имени А. Я. Басс Елена Адриановская воспитала уже не одно поколение музыкально одаренных детей. Среди ее учеников – победители городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов. В ноябре еще трое ребят под руководством опытной наставницы стали лауреатами I степени на международной олимпиаде по сольфеджио «Нотный Олимп – 2025»: «Горящие глаза детей, их увлеченность музыкой, вдумчивый подход к делу, пожалуй, самая главная награда для преподавателя, – поделилась Елена Адриановская. – Наставник – почетное звание, и то, что в нашем регионе поддерживают за наставничество, это, безусловно, тоже мотивирует работать с удвоенной энергией».

Среди учеников заслуженного работника культуры РФ, талантливого преподавателя по классу баяна ДШИ им. И. И. Зюльмановой (г. Отрадный) Галины Бердниковой – десятки талантливых музыкантов, которые сегодня продолжают работать не только в нашем регионе, но и в ведущих училищах, академиях и консерваториях России. Наставник со стажем, Галина Бердникова продолжает выводить в победители своих одаренных учеников:

«В Самарской области только что завершился один из самых престижных всероссийских конкурсов «Созвездие Жигулей». Это серьезно состязание лучших юных музыкантов - народников, которое оценивают лучшие преподаватели ведущих отечественных вузов и концертирующие музыканты с мировым именем. Второй год подряд мои ученики становятся лауреатами – это лучшая награда для наставника».

Отбор традиционно проходил в двух номинациях: для наставников в системе дополнительного предпрофессионального образования и для педагогов среднего профессионального образования.

Фото: минкульт СО