Лучшая форма для стюардесс – кроссовки и брюки

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Сервис поездок и путешествий Туту.ру узнал у своих пользователей, какой, по их мнению, должна быть форма у бортпроводниц. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие более 3300 человек.

Более трети опрошенных (35%) считают, что стюардессам лучше всего носить на работе кроссовки и брюки: так и удобнее, и современнее, и безопаснее. Кстати, по такому пути пошла украинская авиакомпания SkyUp, которая в конце июля этого года изменила форму бортпроводниц: теперь стюардессы носят вместо обтягивающей одежды оранжевые костюмы, а вместо туфель — кроссовки Nike.

По итогам опроса Туту.ру, приверженцами более консервативных взглядов оказались почти 20% респондентов: они выступают за облегающий наряд и каблуки.

Еще 17% опрошенных считают, что в одежде стюардесс главное — это опрятная и чистая одежда, а 11% хотели бы видеть в самолете девушек в яркой и заметной униформе. За скромную одежду нейтральных цветов выступает 9% респондентов. И столько же (9%) хотели бы видеть бортпроводниц в наряде с национальным колоритом.